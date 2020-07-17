Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Поддержат ли депутаты законопроект Максима Бужанского?
— Выгодно ли партии «Слуга народа» отсрочить ликвидацию русских школ?
— Есть ли в украинском обществе запрос на русские школы?
— Какие результаты дала политика украинизации?
— Почему русский язык не приобрел статус второго государственного на Украине еще в 90-е годы?
В Верховной Раде могут рассмотреть законопроект депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского. Его суть заключается в том, чтобы перенести ликвидацию русских школ с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023 года.
Напомним, 16 июля в ряде крупных городов Украины прошли митинги против законопроекта Бужанского.