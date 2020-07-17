Политолог Андрей Золотарев объяснил, зачем Зеленский выступает за сохранение дискриминационного языкового закона на Украине

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Поддержат ли депутаты законопроект Максима Бужанского?

— Выгодно ли партии «Слуга народа» отсрочить ликвидацию русских школ?

— Есть ли в украинском обществе запрос на русские школы?

— Какие результаты дала политика украинизации?

— Почему русский язык не приобрел статус второго государственного на Украине еще в 90-е годы?

«Мова або смерть». Националисты митингуют у Верховной Рады против русского языка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Максима Бужанского. Его суть заключается в том, чтобы перенести ликвидацию русских школ с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023 года.

Напомним, 16 июля в ряде крупных городов Украины прошли митинги против законопроекта Бужанского.