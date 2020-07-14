Журналист, политолог Армен Гаспарян прокомментировал конфликт Армении и Азербайджана

Армения вызвала украинского посла из-за заявления о конфликте с Азербайджаном © official site of the MFA of Ukraine

В воскресенье, 12 июля, произошло военное столкновение в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана. Обстрелы продолжались и 13 июля, в том числе из минометов и танков. Стороны в развязывании противостояния обвинили друг друга.

По версии Армении, 12 июля азербайджанские военнослужащие подъехали к армянским позициям на автомобиле УАЗ. Когда армянские военные сделали им предупреждение, азербайджанцы бросили машину и вернулись на свои позиции, но затем по территории Армении был открыт артиллерийский огонь.

По версии Азербайджана, армянские военнослужащие стали стрелять из артиллерийских орудий без каких-либо причин. В МИД России выразили «серьезную озабоченность резким обострением обстановки» и призвали стороны «проявлять сдержанность».