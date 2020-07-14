— Почему президентские выборы разделили поляков на два лагеря?
— Можно ли считать честными прошедшие выборы?
— Почему восточная Польша поддержала Дуду, а западная Тшасковского?
— Почему на этих выборах была высокая явка?
— Как Германия отреагировала на победу Анджея Дуды?
Президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,97% избирательных бюллетеней действующий глава государства набирает 51,21% голосов, его оппонент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 48,79%. При этом голосование прошло при рекордной явке в 68,12%.