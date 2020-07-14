Политолог Олег Хавич 13 июля прокомментировал итоги президентских выборов в Польше:

— Почему президентские выборы разделили поляков на два лагеря?

— Можно ли считать честными прошедшие выборы?

— Почему восточная Польша поддержала Дуду, а западная Тшасковского?

— Почему на этих выборах была высокая явка?

— Как Германия отреагировала на победу Анджея Дуды?

Президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,97% избирательных бюллетеней действующий глава государства набирает 51,21% голосов, его оппонент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 48,79%. При этом голосование прошло при рекордной явке в 68,12%.