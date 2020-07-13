Народный депутат Украины IV и V созывов, политолог Евгений Филиндаш прокомментировал ряд актуальных вопросов:

— стоит ли доверять «пленкам Деркача»?

— в чем секрет непотопляемости Петра Порошенко?

— какая взаимосвязь между американскими выборами 2020 года и украинскими политическими скандалами?

Семен Уралов: «Пленки Деркача» - клановая война международного масштаба - видео Андрей Деркач устроил сенсацию, обнародовав 9 июля 2020 г. очередные записи телефонных разговоров человека, чей голос очень похож на голос экс-президента Петра Порошенко.

На этот раз достоянием гласности стали беседы экс-президента Украины с двумя людьми, чьи голоса похожи на голоса российского лидера Владимира Путина и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Примечательно, что тон беседы Порошенко и Путина, несмотря на дату записи (2015 г.), был весьма дружелюбным.