Народный депутат Вадим Новинский 11 июля рассказал о заседаниях Конституционного суда, который рассматривает дело об языковом законе:

— Почему представитель Зеленского выступает за сохранение языкового закона?

— Какие доводы в суде озвучивают сторонники закона и почему они видят угрозу в русском языке?

— Как в законодательстве должна быть отражена роль русского языка?

— Почему русский язык не приобрел статус второго государственного на Украине еще в 90-е годы?

— Почему русскоязычное население не особо активно отстаивает свои права?