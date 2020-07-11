— Почему представитель Зеленского выступает за сохранение языкового закона?
— Какие доводы в суде озвучивают сторонники закона и почему они видят угрозу в русском языке?
— Как в законодательстве должна быть отражена роль русского языка?
— Почему русский язык не приобрел статус второго государственного на Украине еще в 90-е годы?
— Почему русскоязычное население не особо активно отстаивает свои права?
В начале недели Конституционный суд Украины начал проверку скандального закона о госязыке. Авторы иска считают, что он не соответствует основному закону Украины и не регулирует порядок применения языков нацменьшинств. Кроме того, авторы иска обратили внимание суда на нарушение регламента при принятии закона. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский дал понять, что оснований для каких-либо изменений нет. По словам Вениславского, никакого неравенства статуса языков нацменьшинств в этом законе нет и быть не может.