Правозащитник о сложных судьбах мигрантов и ополченцев из Донбасса в России - видео
Правозащитник о сложных судьбах мигрантов и ополченцев из Донбасса в России - видео
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Коля выжил, но его брат погиб. Несмотря на многочисленные травмы, включая ампутацию руки и двух ног, Николай не падает духом. Он проходит реабилитацию в Институте травмотологии и ортопедии и мечтает стать паралимпийским чемпионом по плаванию.