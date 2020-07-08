Двадцать четвертого августа 2015 года Николай Нижниковский и его младший брат Даня нашли снаряд в своем родном поселке под Мариуполем. Когда они решили показать находку соседям, снаряд взорвался

Правозащитник о сложных судьбах мигрантов и ополченцев из Донбасса в России - видео © Коля выжил, но его брат погиб. Несмотря на многочисленные травмы, включая ампутацию руки и двух ног, Николай не падает духом. Он проходит реабилитацию в Институте травмотологии и ортопедии и мечтает стать паралимпийским чемпионом по плаванию.