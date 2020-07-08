Коля выжил, но его брат погиб. Несмотря на многочисленные травмы, включая ампутацию руки и двух ног, Николай не падает духом. Он проходит реабилитацию в Институте травмотологии и ортопедии и мечтает стать паралимпийским чемпионом по плаванию.
Коля выжил, но его брат погиб. Несмотря на многочисленные травмы, включая ампутацию руки и двух ног, Николай не падает духом. Он проходит реабилитацию в Институте травмотологии и ортопедии и мечтает стать паралимпийским чемпионом по плаванию.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.