Во вторник, 7 июля, Конституционный суд Украины начал проверку скандального закона о госязыке. Авторы иска считают, что закон не соответствует конституции и не регулирует порядок применения языков нацменьшинств. Кроме того, авторы иска обратили внимание суда на нарушение регламента при принятии закона.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский дал понять, что оснований для каких-либо изменений нет. По его словам, никакого неравенства статуса языков нацменьшинств в этом законе нет и быть не может.