Политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский поддерживает языковой закон, принятый при его предшественнике Петре Порошенко

Зеленскому пригрозили «украинской бурей» в случае изменения закона о госязыке © AP, Charles Platiau/Pool via AP

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский дал понять, что оснований для каких-либо изменений нет. По его словам, никакого неравенства статуса языков нацменьшинств в этом законе нет и быть не может.