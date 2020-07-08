Украинский политолог Константин Бондаренко рассказал, зачем украинцев пугают якобы возможным «вторжением России». Он рассказал:

— верит ли население Украины сообщениям о якобы возможном «вторжении России»;

— кому выгодно распространять информацию об этом;

— нужна ли Украина современной России.

Американский генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре этого года Россия может вторгнуться в Херсонскую область Украины. Вместе с тем, по словам командующего ВМС страны Алексея Неижпапы, Киев готовится к атаке российской армии на Херсонскую область. Он также отметил, что Украина намерена «вернуть» Крым.

Бондаренко также прокомментировал объединение экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, который возглавит предвыборный штаб партии экс-гаранта «Европейская солидарность».

По словам Турчинова, Украине необходима мирная перезагрузка власти. Он сказал, что ему больно наблюдать за тем, как страна приближается к социально-экономической катастрофе, а национальная безопасность и оборона становятся далеко не первым приоритетом государства.

Напомним, после госпереворота в 2014 году Турчинов занимал должность исполняющего обязанности президента. Именно Турчинов начал войну в Донбассе: 14 апреля 2014 года он издал указ о начале т.н. антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.