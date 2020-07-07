На днях командующий боевым флотом Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности к полномасштабным боевым действиям против России. По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.
На днях командующий боевым флотом Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности к полномасштабным боевым действиям против России. По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.
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