Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал Украине.ру о причинах «ультиматума» для Украины в отношении Донбасса, поведении стран «нормандской четверки» в этом вопросе, а также о том, кто сейчас доминирует в команде президента Украины Владимира Зеленского по вопросам Донбасса
В пятницу, 3 июля, после долгого перерыва в переговорном процессе состоялись берлинские переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки». Главным пунктом стал вопрос будущего статуса Донбасса в соответствии с так называемой «формулой Штайнмайера», предусматривающей внесение изменений в конституцию Украины.
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