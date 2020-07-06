Россия не ставила Украине ультиматумы — Кремль
Россия не ставила Украине ультиматумы — Кремль
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
В пятницу, 3 июля, после долгого перерыва в переговорном процессе состоялись берлинские переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки». Главным пунктом стал вопрос будущего статуса Донбасса в соответствии с так называемой «формулой Штайнмайера», предусматривающей внесение изменений в конституцию Украины.