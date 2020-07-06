Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал Украине.ру о причинах «ультиматума» для Украины в отношении Донбасса, поведении стран «нормандской четверки» в этом вопросе, а также о том, кто сейчас доминирует в команде президента Украины Владимира Зеленского по вопросам Донбасса

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