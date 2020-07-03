— Нужно ли было Китаю принимать закон о нацбезопасности с учетом возможных санкций?

— К каким последствиям приведет принятие закона о нацбезопасности?

— Почему против этого закона выступают США?

— Нарушает ли этот закон подписанную Британией и Китаем декларацию об автономии Гонконга?

— Будет ли массовая миграция из Гонконга в Великобританию?

Гонконг раздора: США готовятся нанести удар по Китаю, но рискуют сами пострадать от него
Гонконг раздора: США готовятся нанести удар по Китаю, но рискуют сами пострадать от него
© РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк
30 июня в Гонконге вступил в силу принятый Китаем закон о нацбезопасности. Закон предусматривает создание в Гонконге Комитета нацбезопасности, подчиняющегося властям КНР, а также вводит максимальное наказание в виде пожизненного заключения для тех, чьи действия направлены на подрыв власти. США, в свою очередь, ввели против Китая «гонконгские» санкции. США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции.

Напомним, Гонконг вернулся в состав Китая 1 июля 1997 года. Согласно совместной декларации Китая и Британии, Гонконгу была обещана широкая автономия на 50 лет. 