— Нужно ли было Китаю принимать закон о нацбезопасности с учетом возможных санкций?
— К каким последствиям приведет принятие закона о нацбезопасности?
— Почему против этого закона выступают США?
— Нарушает ли этот закон подписанную Британией и Китаем декларацию об автономии Гонконга?
— Будет ли массовая миграция из Гонконга в Великобританию?
30 июня в Гонконге вступил в силу принятый Китаем закон о нацбезопасности. Закон предусматривает создание в Гонконге Комитета нацбезопасности, подчиняющегося властям КНР, а также вводит максимальное наказание в виде пожизненного заключения для тех, чьи действия направлены на подрыв власти. США, в свою очередь, ввели против Китая «гонконгские» санкции. США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции.
Напомним, Гонконг вернулся в состав Китая 1 июля 1997 года. Согласно совместной декларации Китая и Британии, Гонконгу была обещана широкая автономия на 50 лет.