Китаист Николай Вавилов прокомментировал закон о нацбезопасности в Гонконге и конфликт Китая и Индии:

— Нужно ли было Китаю принимать закон о нацбезопасности с учетом возможных санкций?

— К каким последствиям приведет принятие закона о нацбезопасности?

— Почему против этого закона выступают США?

— Нарушает ли этот закон подписанную Британией и Китаем декларацию об автономии Гонконга?

— Будет ли массовая миграция из Гонконга в Великобританию?

Гонконг раздора: США готовятся нанести удар по Китаю, но рискуют сами пострадать от него © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Напомним, Гонконг вернулся в состав Китая 1 июля 1997 года. Согласно совместной декларации Китая и Британии, Гонконгу была обещана широкая автономия на 50 лет.