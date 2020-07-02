Журналист издания Украина.ру посетил город-герой Керчь и узнал, на каком этапе находится реконструкция Большой Митридатской лестницы. Соответствующее видео опубликовали 1 июля на YouTube-канале издания

Керчь и Анапу свяжет пригородный поезд © most.life

Большая Митридатская лестница построена в 1833-1840 годах по проекту итальянца Александра Дигби. Она расположена в центре города, на берегу Керченского пролива. Лестница ведет на вершину горы Митридат и состоит из 432 ступеней. Малая Митридатская лестница расположена на северо-восточном склоне горы. Эта достопримечательность построена в 1866 году и имеет характерно выраженные черты классицизма.