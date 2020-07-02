В Керчи восстанавливают Большую и Малую Митридатские лестницы. Реконструкция началась в сентябре 2019 года. На восстановление лестниц выделили 651,6 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы к 1 сентября 2020 года.
Большая Митридатская лестница построена в 1833-1840 годах по проекту итальянца Александра Дигби. Она расположена в центре города, на берегу Керченского пролива. Лестница ведет на вершину горы Митридат и состоит из 432 ступеней. Малая Митридатская лестница расположена на северо-восточном склоне горы. Эта достопримечательность построена в 1866 году и имеет характерно выраженные черты классицизма.