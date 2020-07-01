В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян ответил на актуальные вопросы:

— Нужно ли Украине стать парламентской республикой?

— Как дальше будет развиваться конфликт националистов и сторонников Анатолия Шария?

— Зачем Лукашенко встречается с Владимиром Путиным перед президентскими выборами в Белоруссии?

— Какова роль России в президентских выборах в Белоруссии?

Возмутители спокойствия. Кто они, независимые кандидаты в президенты Белоруссии? © AP, Sergei Grits Александр Лукашенко, заключенный под стражу по делу «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, бывший депутат парламента Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Светлана Тихоновская (жена оппозиционного блогера Сергея Тихоновского, которого не допустили к выборам).

— Какие страны являются политическими союзниками России?

— Кто выиграет президентские выборы в Польше?

— Почему США не хотят передислоцировать американские войска из Германии в Украину?

США официально уведомили Германию о сокращении американского военного контингента на немецкой территории. Дональд Трамп пообещал, что при выводе войск из Германии, часть из них обязательно будет размещена в Польше.

Напомним, по мнению Трампа, немецкое правительство должно выплачивать НАТО 2% от ВВП. В Берлине считают, что тратят на оборону достаточно, а вывод американских войск не повлияет на безопасность страны.