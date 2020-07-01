— Нужно ли Украине стать парламентской республикой?
— Как дальше будет развиваться конфликт националистов и сторонников Анатолия Шария?
— Зачем Лукашенко встречается с Владимиром Путиным перед президентскими выборами в Белоруссии?
— Какова роль России в президентских выборах в Белоруссии?
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. Достаточное количество подписей для выдвижения собрали 6 кандидатов. Среди них действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, заключенный под стражу по делу «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, бывший депутат парламента Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Светлана Тихоновская (жена оппозиционного блогера Сергея Тихоновского, которого не допустили к выборам).
— Какие страны являются политическими союзниками России?
— Кто выиграет президентские выборы в Польше?
— Почему США не хотят передислоцировать американские войска из Германии в Украину?
США официально уведомили Германию о сокращении американского военного контингента на немецкой территории. Дональд Трамп пообещал, что при выводе войск из Германии, часть из них обязательно будет размещена в Польше.
Напомним, по мнению Трампа, немецкое правительство должно выплачивать НАТО 2% от ВВП. В Берлине считают, что тратят на оборону достаточно, а вывод американских войск не повлияет на безопасность страны.