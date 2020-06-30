Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Что нужно изменить в Конституции Украины?
— Когда особый статус Донбасса будет закреплен в Конституции Украины?
— Что даст Украине федерализация?
— Почему "гуманитарная федерализация" — это благо для Украины?
28 июня Украина отпраздновала День Конституции. Действующая Конституция Украины была принята в 1996 году. Украинская Конституция признана одной из самых демократичных во всем мире. В ней преамбула, 15 разделов и 161 статья о строе государства, гражданских правах, территориальном устройстве и конституционных органах.