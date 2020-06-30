Политолог Андрей Золотарев рассказал, какие статьи Конституции Украины постоянно нарушаются

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Что нужно изменить в Конституции Украины?

День Конституции Украины: без «Права на правду» © vk.com, Роман Комиссаров

— Что даст Украине федерализация?

— Почему "гуманитарная федерализация" — это благо для Украины?

28 июня Украина отпраздновала День Конституции. Действующая Конституция Украины была принята в 1996 году. Украинская Конституция признана одной из самых демократичных во всем мире. В ней преамбула, 15 разделов и 161 статья о строе государства, гражданских правах, территориальном устройстве и конституционных органах.