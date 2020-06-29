Политолог Владимир Воля 29 июня рассказал, чем закончится противостояние националистов со сторонниками «Партии Шария»:

— Насколько серьезен конфликт между националистами и сторонниками «Партии Шария»?

— На чьей стороне Офис президента?

— Является ли «Нацкорпус» террористической организацией?

— Мог ли сам Анатолий Шарий заказать избиение своего сотрудника в Харькове?

— Является ли Шарий независимым политиком?