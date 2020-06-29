— Насколько серьезен конфликт между националистами и сторонниками «Партии Шария»?
— На чьей стороне Офис президента?
— Является ли «Нацкорпус» террористической организацией?
— Мог ли сам Анатолий Шарий заказать избиение своего сотрудника в Харькове?
— Является ли Шарий независимым политиком?
На прошлой неделе в Харькове неизвестные жестоко избили битами члена «Партии Шария». За несколько часов до нападения пострадавший написал заявление в полицию по факту угроз со стороны представителей «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в России).