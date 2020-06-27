Депутат харьковского городского совета 27 июня рассказал о беспределе националистов в городе, войне против инакомыслящих и политическом эффекте от действий радикалов

Полиция расценила как хулиганство жестокое избиение националистами активиста партии Шария © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников «партии Шария». Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку, в случае неспособности это осуществить.

После митинга, по всей стране начались нападения на офисы «партии Шария» и её сторонников.

На днях в Харькове неизвестные жестоко избили битами члена «Партии Шария» Никиту Роженко. За несколько часов до нападения пострадавший написал заявление в полицию по факту угроз со стороны представителей «Национального корпуса»*. По факту избиения активиста «Партии Шария» полиция завела уголовное дело по статье «хулиганство».

*Деятельность организации запрещена на территории РФ

