Вместе с адвокатом Андреем Гожым обсудили противостояние Анатолия Шария и украинских властей и националистов

— Как можно относиться к конфликту;

— Во что он может перерасти;

— Как Анатолию Шарию удалось получить такую поддержку.

Напомним, 17 июня у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников «партии Шария».

Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку, в случае неспособности это осуществить. После митинга, по всей стране начались нападения на офисы «партии Шария» и её сторонников.