— Как можно относиться к конфликту;
— Во что он может перерасти;
— Как Анатолию Шарию удалось получить такую поддержку.
Напомним, 17 июня у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников «партии Шария».
Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку, в случае неспособности это осуществить. После митинга, по всей стране начались нападения на офисы «партии Шария» и её сторонников.