Украинский правозащитник Владимир Чемерис рассказал, почему националисты нападают на сторонников «Партии Шария»

— Насколько серьезен конфликт между националистами и сторонниками «Партии Шария»?

— Как сторонникам Шария можно обезопасить себя от националистов?

— На чьей стороне Офис президента?

— Мог ли сам Анатолий Шарий заказать избиение своего сотрудника в Харькове?

— Как конфликт с националистами повлияет на рейтинг «Партии Шария»?

— Является ли Анатолий Шарий независимым политиком?

25 июня В Харькове неизвестные жестоко избили битами члена «Партии Шария». За несколько часов до нападения пострадавший парень написал заявление в полицию.

По факту угроз со стороны представителей «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в России). По факту избиения активиста «Партии Шария» полиция завела уголовное дело по статье «хулиганство».