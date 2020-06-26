В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал новые «пленки Деркача»

— Чьи интересы представляет Андрей Деркач?

— Есть ли в Украине независимый от США орган управления?

— Получает ли Владимир Зеленский указания из США?

— Каково влияние США на постсоветские страны?

22 июня депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Петра Порошенко с Джо Байденом. Байден и Порошенко обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ, национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу Игоря Коломойского.

Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Президентские выборы в Белоруссии: должна ли Россия вступиться за Виктора Бабарико?

— Может ли Россия выступить миротворцем в конфликте Индии и Китая?

15 июня на спорной границе Китая и Индии произошла массовая драка, в которой погибли 20 индийских военных. Китай не стал официально публиковать данные о своих потерях. По данным индийского агентства ANI, пострадали 43 китайских военных, включая погибших и тяжелораненых. Кроме того, пограничники по давнему соглашению сторон не могут использовать оружие, они устроили драку с камнями и палками.