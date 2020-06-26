— Чьи интересы представляет Андрей Деркач?
— Есть ли в Украине независимый от США орган управления?
— Получает ли Владимир Зеленский указания из США?
— Каково влияние США на постсоветские страны?
22 июня депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Петра Порошенко с Джо Байденом. Байден и Порошенко обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ, национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу Игоря Коломойского.
Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.
Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Президентские выборы в Белоруссии: должна ли Россия вступиться за Виктора Бабарико?
— Может ли Россия выступить миротворцем в конфликте Индии и Китая?
15 июня на спорной границе Китая и Индии произошла массовая драка, в которой погибли 20 индийских военных. Китай не стал официально публиковать данные о своих потерях. По данным индийского агентства ANI, пострадали 43 китайских военных, включая погибших и тяжелораненых. Кроме того, пограничники по давнему соглашению сторон не могут использовать оружие, они устроили драку с камнями и палками.