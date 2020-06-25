Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал жутким фейком информацию о $840 млн на счету в Швейцарии у его сына. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале Пул Первого

«Жуткий фейк»: Лукашенко открестился от информации о многомилионном счете сына в Швейцарии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это», — утверждает Лукашенко.

По его словам, информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят ей.