Он также ответил на следующие вопросы:
— Почему Германия не выполняет договоренности НАТО об увеличении оборонных расходов до 2% ВВП?
— Может ли Германия отказаться от "Северного потока — 2" и сотрудничества с Китаем в угоду США?
— Возможен ли союз Германии и России?
— Какое значение имеют для Германии американские базы?
— Как население Германии относится к военному присутствию США на территории страны?
— Почему часть немецких политиков негативно воспринимают новость о выводе американских войск из Германии?
— Чем должна ответить Россия на переброску войск США в Польшу?
США официально уведомили Германию о сокращении американского военного контингента на немецкой территории. По мнению Трампа, немецкое правительство должно выплачивать НАТО 2% от ВВП. В Берлине считают, что тратят на оборону достаточно, а вывод американских войск не повлияет на безопасность страны.