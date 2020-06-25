Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему США решили вывести часть американских войска из Германии

Александр Рар: Среди наследников Меркель есть противники России © РИА Новости, Михаил Климентьев

— Почему Германия не выполняет договоренности НАТО об увеличении оборонных расходов до 2% ВВП?

— Может ли Германия отказаться от "Северного потока — 2" и сотрудничества с Китаем в угоду США?

— Возможен ли союз Германии и России?

— Какое значение имеют для Германии американские базы?

— Как население Германии относится к военному присутствию США на территории страны?

— Почему часть немецких политиков негативно воспринимают новость о выводе американских войск из Германии?

— Чем должна ответить Россия на переброску войск США в Польшу?

США официально уведомили Германию о сокращении американского военного контингента на немецкой территории. По мнению Трампа, немецкое правительство должно выплачивать НАТО 2% от ВВП. В Берлине считают, что тратят на оборону достаточно, а вывод американских войск не повлияет на безопасность страны.