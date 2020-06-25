Он также рассказал, на что могут повлиять «пленки Деркача» в США и на Украине.
В понедельник, 22 июня, Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Порошенко с Байденом. Они обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу олигарха Игоря Коломойского.
Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза», и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.