Председатель политисполкома партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров рассказал, кто может прикрывать депутата Верховной Рады Андрея Деркача и быть заинтересованным лицом в публикации записей разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена

Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о «схеме Деркача» © president.gov.ua

В понедельник, 22 июня, Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Порошенко с Байденом. Они обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу олигарха Игоря Коломойского.

Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза», и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.