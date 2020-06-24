— Можно ли верить в подлинность «пленок Деркача»?
— Чьи интересы представляет Андрей Деркач?
— Получает ли Владимир Зеленский указания из США?
— Есть ли в Украине независимый от США орган управления?
— Кто сможет вернуть Украине суверенитет?
— Почему националисты не требуют наказания для Порошенко?
— Как данные записи повлияют на избирательную кампанию Джо Байдена?
22 июня депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Петра Порошенко с Джо Байденом. Байден и Порошенко обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ, национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу Игоря Коломойского.
Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза», и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.