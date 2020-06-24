Напомним, 22 июня депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Петра Порошенко с Джо Байденом. Байден и Порошенко обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ, национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу Игоря Коломойского. Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении Александра Онищенко.
Также Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза», и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.
Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Какова роль Путина в украинской политике?
— Кто из политиков сможет вернуть Украине суверенитет?
— Нужен ли Украине пророссийский президент?
— Президентские выборы в Белоруссии: зачем Лукашенко арестовывает своих оппонентов?