В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян прокомментировал скандал с «пленками Деркача»

Напомним, 22 июня депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Петра Порошенко с Джо Байденом. Байден и Порошенко обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ, национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу Игоря Коломойского. Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении Александра Онищенко.

Армен Гаспарян: «Стерненко ждет мандат депутата и Орден князя Ярослава Мудрого» © Скриншот из видео Украина.ру Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза», и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Какова роль Путина в украинской политике?

— Кто из политиков сможет вернуть Украине суверенитет?

— Нужен ли Украине пророссийский президент?

— Президентские выборы в Белоруссии: зачем Лукашенко арестовывает своих оппонентов?