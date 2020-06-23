Украинский журналист Владимир Скачко рассказал, какие последствия ждут Украину после обнародования «пленок Деркача»:

Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о «схеме Деркача» © president.gov.ua Андрей Деркач;

— кому выгодно обнародование этих записей и почему именно сейчас;

— как данные записи повлияют на избирательную кампанию бывшего вице-президента США Джо Байдена;

— получает ли президент Украины Владимир Зеленский указания из США;

— есть ли в Украине независимый от США орган управления;

— кто сможет вернуть Украине суверенитет;

— почему националисты не требуют наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко?

В понедельник, 22 июня, Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Порошенко с Байденом, которые обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу олигарха Игоря Коломойского.

Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.