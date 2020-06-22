Политолог Андрей Золотарев рассказал о перспективах «партии мэров» на местных выборах

19 июня в Киеве прошла презентация новой партии «Пропозиция». В состав политсилы вошли мэры 6 городов: Днепра, Николаева, Житомира, Черновцов, Каховки и Кропивницкого.

В июле 2020 года на съезде будет представлена программа партии.

Не очень убедительная «Пропозиция». В Украине формируется «партия мэров» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Какие перспективы у партии «Голос» и партии Шария на местных выборах?

— Какие технологии используют партии перед местными выборами?

— Какие шансы у Михаила Добкина стать мэром Киева?

— Состоятся ли местные выборы в срок?

— Какие ошибки делает партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» перед местными выборами?

По данным опроса Киевского международного института социологии, рейтинг партии «Слуга народа» — 29,9%. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» с рейтингом 15,8%. На третьем месте «Европейская солидарность» с уровнем поддержки 13,5%. Далее идет «Батькивщина» — 11,6%, «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,9%. Опрос проводился с 24 мая по 4 июня.