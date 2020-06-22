19 июня в Киеве прошла презентация новой партии «Пропозиция». В состав политсилы вошли мэры 6 городов: Днепра, Николаева, Житомира, Черновцов, Каховки и Кропивницкого.
В июле 2020 года на съезде будет представлена программа партии.
Напомним, 25 октября 2020 года на Украине пройдут выборы в местные органы власти.
Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Какие перспективы у партии «Голос» и партии Шария на местных выборах?
— Какие технологии используют партии перед местными выборами?
— Какие шансы у Михаила Добкина стать мэром Киева?
— Состоятся ли местные выборы в срок?
— Какие ошибки делает партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» перед местными выборами?
По данным опроса Киевского международного института социологии, рейтинг партии «Слуга народа» — 29,9%. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» с рейтингом 15,8%. На третьем месте «Европейская солидарность» с уровнем поддержки 13,5%. Далее идет «Батькивщина» — 11,6%, «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,9%. Опрос проводился с 24 мая по 4 июня.