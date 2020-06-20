Политический аналитик Павел Карназыцкий прокомментировал задержание кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико:

— допустят ли Виктора Бабарико к выборам;

— почему задержали сына Бабарико;

— для чего заблокировали избирательный фонд кандидата, и законно ли это;

— является ли Виктор Бабарико политзаключенным;

— проходят ли в Минске протесты из-за ареста Бабарико;

— каков реальный рейтинг Виктора Бабарико;

— почему Александр Лукашенко допускает уничижительные высказывания в адрес своих оппонентов.

Похищение чужой дочки. Арест Бабарико и переговоры Лукашенко о цене на газ © Facebook, Виктор Бабарико

Напомним, 11 июня в Белгазпромбанке прошел обыск по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евросоюз обратился к белорусским властям и потребовал немедленного освобождения Виктора Бабарико и его сына.