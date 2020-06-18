Народный депутат Украины IV и V созывов Евгений Филиндаш рассказал, к чему приведет идеологическое противостояние на Украине:

— Сторонники Шария и националисты ведут Украину к новому Майдану?

— Могут ли на Украине вспыхнуть региональные Майданы?

— Как долго Зеленский будет оставаться у власти?

Зачем Офису президента «партия Шария»? Политтехнология протестов © Facebook, Партія Шарія Анатолия Шария. Митингующие требовали от Владимира Зеленского защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов. На акцию пришли украинские националисты из «Демократической сокиры» и С14. Радикалы забросали митингующих яйцами и файерами.

Кроме того, эксперт прокомментировал дело Стерненко и оскорбительный пост Маруси Зверобой:

— Сможет ли Сергей Стерненко избежать тюрьмы?

— Кому выгодно делать из Сергея Стерненко лидера украинских националистов?

— Оскорбления в адрес Зеленского: какие будут последствия для Маруси Зверобой?

11 июня СБУ вручила Сергею Стерненко подозрение по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Напомним, 24 мая 2018 года в центре Одессы у Сергея Стерненко произошел уличный конфликт с Александром Исайкулом и Иваном Кузнецовым.

В ходе конфликта радикал достал нож, убил Кузнецова и ранил Исайкула. Сам Стерненко утверждает, что это была самооборона.