— Сторонники Шария и националисты ведут Украину к новому Майдану?
— Могут ли на Украине вспыхнуть региональные Майданы?
— Как долго Зеленский будет оставаться у власти?
17 июня в Киеве прошел митинг сторонников партии Анатолия Шария. Митингующие требовали от Владимира Зеленского защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов. На акцию пришли украинские националисты из «Демократической сокиры» и С14. Радикалы забросали митингующих яйцами и файерами.
Кроме того, эксперт прокомментировал дело Стерненко и оскорбительный пост Маруси Зверобой:
— Сможет ли Сергей Стерненко избежать тюрьмы?
— Кому выгодно делать из Сергея Стерненко лидера украинских националистов?
— Оскорбления в адрес Зеленского: какие будут последствия для Маруси Зверобой?
11 июня СБУ вручила Сергею Стерненко подозрение по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Напомним, 24 мая 2018 года в центре Одессы у Сергея Стерненко произошел уличный конфликт с Александром Исайкулом и Иваном Кузнецовым.
В ходе конфликта радикал достал нож, убил Кузнецова и ранил Исайкула. Сам Стерненко утверждает, что это была самооборона.