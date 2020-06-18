В 69-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

Возможно ли примирение Запада и Юго-Востока Украины? Ищенко отвечает на вопросы зрителей © Скриншот из видео Украина.ру

— Построят ли военную базу в Бердянске?

— Почему правительство России поддерживает такие русофобские проекты, как «Зулейха открывает глаза», «Штрафбат», «Цитадель»?

— В чем разница между троцкизмом и большевизмом?

Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Ukraina.ru.