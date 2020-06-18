- Есть ли шансы, что Зеленский добровольной уйдет с поста президента? Сможет ли Дмитрий Разумков справиться лучше с обязанностями президента, чем Зеленский?
— Построят ли военную базу в Бердянске?
— Почему правительство России поддерживает такие русофобские проекты, как «Зулейха открывает глаза», «Штрафбат», «Цитадель»?
— В чем разница между троцкизмом и большевизмом?
Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор сайта Ukraina.ru.