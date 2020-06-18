— сможет ли Сергей Стерненко избежать тюрьмы;
— есть ли политическое будущее у Сергея Стерненко;
— как дело Стерненко повлияет на рейтинг Зеленского и его партии.
11 июня СБУ вручила Сергею Стерненко подозрение по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Напомним, 24 мая 2018 года в центре Одессы у Сергея Стерненко произошел уличный конфликт с Александром Исайкулом и Иваном Кузнецовым. В ходе конфликта радикал достал нож, убил Кузнецова и ранил Исайкула. Сам Стерненко утверждает, что это была самооборона.
Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— зачем Киев назначает своих представителей ЛДНР;
— нужен ли Украине Донбасс;
— оскорбления в адрес Зеленского: какие будут последствия для Маруси Зверобой;
— должен ли президент реагировать на угрозы и оскорбления в адрес своей семьи.
Напомним, Маруся Зверобой опубликовала пост в своем телеграмм-канале, в котором оскорбляла и угрожала семье Зеленского. Подружка Маруси Зверобой — депутат от «Европейской Солидарности» София Федына — заявила, что телеграмм-канал Зверобой взломали российские спецслужбы.