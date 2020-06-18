В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян прокомментировал дело Стерненко:

— сможет ли Сергей Стерненко избежать тюрьмы;

— есть ли политическое будущее у Сергея Стерненко;

— как дело Стерненко повлияет на рейтинг Зеленского и его партии.

11 июня СБУ вручила Сергею Стерненко подозрение по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Напомним, 24 мая 2018 года в центре Одессы у Сергея Стерненко произошел уличный конфликт с Александром Исайкулом и Иваном Кузнецовым. В ходе конфликта радикал достал нож, убил Кузнецова и ранил Исайкула. Сам Стерненко утверждает, что это была самооборона.

Русские люди гамбургеру не рады: Армен Гаспарян о языковом скандале с McDonald's © Скриншот из видео Украина.ру

— зачем Киев назначает своих представителей ЛДНР;

— нужен ли Украине Донбасс;

— оскорбления в адрес Зеленского: какие будут последствия для Маруси Зверобой;

— должен ли президент реагировать на угрозы и оскорбления в адрес своей семьи.

Напомним, Маруся Зверобой опубликовала пост в своем телеграмм-канале, в котором оскорбляла и угрожала семье Зеленского. Подружка Маруси Зверобой — депутат от «Европейской Солидарности» София Федына — заявила, что телеграмм-канал Зверобой взломали российские спецслужбы.