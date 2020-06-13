Заведующий отделом по взаимодействию с Русской православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов 13 июня рассказал, какое отношение имеет Джо Байден к религиозной ситуации на Украине, в частности, к созданию так называемой Православной церкви Украины

В мае депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена 2016 года. На них вице-президент США предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma.