В мае депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена 2016 года. На них вице-президент США предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma.

 