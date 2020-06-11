В пятнадцатом эпизоде проекта «Посмотри в глаза Донбассу» от 11 июня Светлана Пикта познакомит вас с женой сербского добровольца Горана Чирича — Лилией

Горан Чирич — доброволец, воевал за Донбасс с 2015 года. В данный момент он находится в СИЗО в России. Ранее было принято решение о его выдаче сербской стороне по запросу Интерпола. В качестве официальной причины выдачи международного ордера на арест Чирича фигурируют экономические преступления.

Сербия на законодательном уровне запретила своим гражданам участвовать в военных конфликтах в других странах. Закон изменили после начала конфликта в Донбассе.