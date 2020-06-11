На днях актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Пострадавший водитель фургона умер в больнице. Сам Ефремов не пострадал, в момент ДТП актер находился в нетрезвом состоянии. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

 