Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2050 Семён Уралов прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Соответствующее видео опубликовали 11 июня на YouTube-канале издания Украина.ру
На днях актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Пострадавший водитель фургона умер в больнице. Сам Ефремов не пострадал, в момент ДТП актер находился в нетрезвом состоянии. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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