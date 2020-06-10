Политолог Руслан Бортник рассказал Украине.ру, почему новая административно-территориальная реформа на Украине не является децентрализацией, хоть украинское правительство и пытается это выставить подобным образом

Напомним, Министерство развития общин и территорий Украины направило на согласование проект формата будущих укрупненных районов. Речь идет о новом делении на районы, которое приведет к радикальному сокращению их количества.

Андрей Золотарев: Изменение границ внутри страны приведёт к катастрофе на Украине © Скриншот из видео Украина.ру

Сейчас самый маленький по численности Полесский район Киевской области насчитывает 5622 жителя, а в самом населенном Харьковском районе проживает 182 100 человек. Карты нового административного деления опубликованы на государственном портале «Децентрализация».