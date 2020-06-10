Напомним, министерство развития общин и территорий Украины направило на согласование проект формата будущих укрупненных районов. Речь идет о новом делении на районы, которое приведет к радикальному сокращению их количества. На сегодня в стране насчитывается 490 районов, большую часть из них планируют ликвидировать путем укрупнения.
Минимальное число жителей каждого административного образования будет составлять не менее 150 тысяч человек.
Сейчас самый маленький по численности Полесский район Киевской области насчитывает 5622 жителя, а в самом населенном Харьковском районе проживает 182 100 человек. Карты нового административного деления опубликованы на государственном портале «Децентрализация».