Подробный разбор новой версии административно-территориального деления Украины сделал для Украины.ру политтехнолог Андрей Золотарёв

Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации © пресс-служба президента Украины

Минимальное число жителей каждого административного образования будет составлять не менее 150 тысяч человек.

Сейчас самый маленький по численности Полесский район Киевской области насчитывает 5622 жителя, а в самом населенном Харьковском районе проживает 182 100 человек. Карты нового административного деления опубликованы на государственном портале «Децентрализация».