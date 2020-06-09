Политолог Владимир Воля рассказал, что общего между Евромайданом и протестами в США:

Бортник рассказал, чем схожи протесты в США и «оранжевая революция» в Киеве © Дмитрий Чеботаев | Дмитрий Чеботаев | Перейти в фотобанк Дональда Трампа судьба экс-президента Украины Виктора Януковича;

— чем закончатся протесты в США;

— возможны ли массовые протесты после президентских выборов в США;

— кто станет главным внешним врагом США.

В США не прекращаются протесты из-за гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В разных штатах протестующие поджигали машины и здания, мародеры грабили магазины. Для разгона протестующих полиция применяла резиновые пули, перцовые патроны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Более 11 тысяч человек задержаны.