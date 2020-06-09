- ожидает ли президента США Дональда Трампа судьба экс-президента Украины Виктора Януковича;
— чем закончатся протесты в США;
— возможны ли массовые протесты после президентских выборов в США;
— кто станет главным внешним врагом США.
В США не прекращаются протесты из-за гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В разных штатах протестующие поджигали машины и здания, мародеры грабили магазины. Для разгона протестующих полиция применяла резиновые пули, перцовые патроны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Более 11 тысяч человек задержаны.