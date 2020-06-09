Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— насколько серьезна проблема расизма в Европе;
— чем закончатся протесты в Европе;
— могут ли подобные протесты возникнуть в странах СНГ.
В конце мая афроамериканец Джордж Флойд в ходе задержания в США был жестоко задушен полицейским Дереком Шовином. Из-за этого в ряде европейских городов прошли многотысячные акции протеста против расизма.
Самая массовая акция прошла в Мадриде у здания посольства США. Митингующие держали плакаты с надписью: «Я не могу дышать» — эту фразу Флойд произнес во время задержания полицейскими. Также тысячи демонстрантов прошли по улицам Рима, а в Брюсселе протесты закончились погромами и стычками с полицией. Столкновениями с полицией завершилась и акция протеста в Лондоне.