Политолог Владимир Корнилов рассказал, почему европейцы устраивают массовые беспорядки из-за убийства афроамериканца в США. Соответствующее видео опубликовали 8 июня на YouTube-канале издания Украина.ру

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— насколько серьезна проблема расизма в Европе;

— чем закончатся протесты в Европе;

— могут ли подобные протесты возникнуть в странах СНГ.

Житель Балтимора: Беспорядки в Америке вызывают страх и у гражданских, и у полицейских, и у военных © из личного архива Брэндона Дариуса Балкели Джордж Флойд в ходе задержания в США был жестоко задушен полицейским Дереком Шовином. Из-за этого в ряде европейских городов прошли многотысячные акции протеста против расизма.

Самая массовая акция прошла в Мадриде у здания посольства США. Митингующие держали плакаты с надписью: «Я не могу дышать» — эту фразу Флойд произнес во время задержания полицейскими. Также тысячи демонстрантов прошли по улицам Рима, а в Брюсселе протесты закончились погромами и стычками с полицией. Столкновениями с полицией завершилась и акция протеста в Лондоне.