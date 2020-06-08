7 июня в Минске у входа на территорию Комаровского рынка прошла акция по сбору подписей за альтернативных действующему главе государства кандидатов в президенты Белоруссии

Акция проходила в формате «открытого микрофона». На пикетах присутствовало более 1000 человек. Сбор подписей будет продолжаться до 19 июня. Сейчас потенциальных кандидатов 14, в их числе действующий президент страны Александр Лукашенко.