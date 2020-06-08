Акция проходила в формате «открытого микрофона». На пикетах присутствовало более 1000 человек.
Сбор подписей будет продолжаться до 19 июня. Сейчас потенциальных кандидатов 14, в их числе действующий президент страны Александр Лукашенко.
Акция проходила в формате «открытого микрофона». На пикетах присутствовало более 1000 человек.
Сбор подписей будет продолжаться до 19 июня. Сейчас потенциальных кандидатов 14, в их числе действующий президент страны Александр Лукашенко.
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