Фесенко ответил:
— кто и зачем хочет отправить Авакова в отставку;
— почему партия «Европейская солидарность» не поддержала сбор подписей за отставку Авакова;
— будет ли Аваков сопротивляться своему увольнению?
В Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение министра внутренних дел. Инициаторами сбора подписей стали депутаты из фракции «Голоса». Пока удалось собрать чуть более 50 подписей. К «Голосу» присоединились некоторые депутаты из пропрезидентской фракции «Слуги народа».
Кроме того, Фесенко рассказал, почему Вадима Пристайко уволили с поста вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.