Политолог Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру прокомментировал возможную отставку главы МВД Украины Арсена Авакова

Митинги против Авакова в Киеве. МВД готовится к «американскому сценарию» © "Громадське"

— кто и зачем хочет отправить Авакова в отставку;

— почему партия «Европейская солидарность» не поддержала сбор подписей за отставку Авакова;

— будет ли Аваков сопротивляться своему увольнению?

В Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение министра внутренних дел. Инициаторами сбора подписей стали депутаты из фракции «Голоса». Пока удалось собрать чуть более 50 подписей. К «Голосу» присоединились некоторые депутаты из пропрезидентской фракции «Слуги народа».

Кроме того, Фесенко рассказал, почему Вадима Пристайко уволили с поста вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.