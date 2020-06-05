Он также прокомментировал политику Владимира Зеленского в отношении русскоязычного населения и обсудил вероятного кандидата на пост языкового омбудсмена Украины.
Министерство культуры Украины предложило назначить нового уполномоченного по защите государственного языка. На эту должность предложили кандидатуру Святослава Литинского.
Литинский — автор множества жалоб и судебных исков, которые касались украинского языка. К примеру, он требовал от министра внутренних дел Арсена Авакова публично разговаривать на госязыке. Боролся за украиноязычные клавиатуры и инструкциию. В 2015 году через суд добился возможности убрать из паспорта данные на русском языке.