Советский и украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков рассказал, почему Украина переживает новый виток русофобии. Соответствующее видео опубликовали 4 июня на YouTube-канале издания Украина.ру

Приключения Порошенко и никакого русского языка. Зеленский подвёл итоги года президентства © скриншот видео Украина • РУ Владимира Зеленского в отношении русскоязычного населения и обсудил вероятного кандидата на пост языкового омбудсмена Украины.

Министерство культуры Украины предложило назначить нового уполномоченного по защите государственного языка. На эту должность предложили кандидатуру Святослава Литинского.

Литинский — автор множества жалоб и судебных исков, которые касались украинского языка. К примеру, он требовал от министра внутренних дел Арсена Авакова публично разговаривать на госязыке. Боролся за украиноязычные клавиатуры и инструкциию. В 2015 году через суд добился возможности убрать из паспорта данные на русском языке.