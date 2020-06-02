— Есть ли что-то общее между протестами в США и украинским Майданом?
— Чем могут закончиться эти протесты? Повторит ли Трамп судьбу Януковича?
— Кто финансирует протесты в США?
Напомним, в США не прекращаются протесты из-за гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстранты закидывают полицейских камнями и петардами.
Американские правоохранители пытаются силой разгонять митингующих. Национальная гвардия сообщает, что 5 тыс. военнослужащих были задействованы для реагирования на беспорядки в 15 штатах США и округе Колумбия. Комендантский час введён более чем в 25 крупных городах по всей стране.
Кроме того, эксперт рассказал, зачем Трамп пригласил Россию, Индию, Австралию и Южную Корею на саммит G7.