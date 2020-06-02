В новом выпуске программы «Ищем смыслы» журналист Армен Гаспарян прокомментировал протесты в США:

— Есть ли что-то общее между протестами в США и украинским Майданом?

— Чем могут закончиться эти протесты? Повторит ли Трамп судьбу Януковича?

— Кто финансирует протесты в США?

Протесты в США: ситуация стала непредсказуемой © REUTERS, Alyson McClaran Джорджа Флойда. Демонстранты закидывают полицейских камнями и петардами.

Американские правоохранители пытаются силой разгонять митингующих. Национальная гвардия сообщает, что 5 тыс. военнослужащих были задействованы для реагирования на беспорядки в 15 штатах США и округе Колумбия. Комендантский час введён более чем в 25 крупных городах по всей стране.

Кроме того, эксперт рассказал, зачем Трамп пригласил Россию, Индию, Австралию и Южную Корею на саммит G7.