Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник учреждён в ноябре 1949 года, впервые отмечался в 1950 году.
С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибло более сотни детей. Сам конфликт длится уже более шести лет.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник учреждён в ноябре 1949 года, впервые отмечался в 1950 году.
С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибло более сотни детей. Сам конфликт длится уже более шести лет.
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