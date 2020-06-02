Донецкая поэтесса и мать двоих детей Анна Ревякина рассказала Украине.ру о том, каково это для детей, когда всё их детство проходит на войне, от чего в первую очередь следует защитить детей Донбасса

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник учреждён в ноябре 1949 года, впервые отмечался в 1950 году. С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибло более сотни детей. Сам конфликт длится уже более шести лет.