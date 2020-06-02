Белорусский политолог Дмитрий Болкунец рассказал о шансах оппозиционных кандидатов выиграть президентские выборы в Белоруссии

Обмен сигналами. Лукашенко в ответ на протестные акции, показался с главой КГБ © AP, Sergei Grits

— кто является реальным конкурентом Лукашенко на президентских выборах;

— чем отличаются программы кандидатов: кого можно назвать прозападным, а кого пророссийским;

— насколько серьезны протестные настроения в Белоруссии.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. Согласно интернет-опросу на сайте Onliner.by, лидирует Виктор Бабарико (57,74%). На втором месте — Валерий Цепкало (17,75%), на третьем — Светлана Тихановская (11,63%). И лишь на четвертом месте — Александр Лукашенко (3,18%). Опрос проводился 26 мая 2020 года.