Политолог, журналист-международник Александр Рар прокомментировал протесты в США:

— как данные протесты повлияют на избирательную кампанию в США;

— чем могут закончиться эти протесты;

— есть ли что-то общее между протестами в США и украинским Майданом;

США оказались не готовы к Майдану на своей территории © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

— действительно ли в США притесняют афроамериканцев;

— почему немцы поддерживают протестующих.

Напомним, в США не прекращаются протесты из-за гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстранты закидывают полицейских камнями и петардами. Американские правоохранители пытаются силой разгонять митингующих.

Национальная гвардия сообщает, что 5 тыс. военнослужащих были задействованы для реагирования на беспорядки в 15 штатах США и округе Колумбия. Комендантский час введён более чем в 25 крупных городах по всей стране.