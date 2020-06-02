— как данные протесты повлияют на избирательную кампанию в США;
— чем могут закончиться эти протесты;
— есть ли что-то общее между протестами в США и украинским Майданом;
- повторит ли Трамп судьбу Януковича;
— действительно ли в США притесняют афроамериканцев;
— почему немцы поддерживают протестующих.
Напомним, в США не прекращаются протесты из-за гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстранты закидывают полицейских камнями и петардами. Американские правоохранители пытаются силой разгонять митингующих.
Национальная гвардия сообщает, что 5 тыс. военнослужащих были задействованы для реагирования на беспорядки в 15 штатах США и округе Колумбия. Комендантский час введён более чем в 25 крупных городах по всей стране.