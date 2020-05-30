Издание Украина.ру обсудило с заведующим отделом по взаимодействию с РПЦ Института стран СНГ Кириллом Фроловым текущую ситуацию с православием на Украине

Храмы не хуже салонов красоты: в УПЦ пожаловались на дискриминацию верующих во время карантина © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

— об отношении президента Украины Владимира Зеленского к Украинской православной церкви Московского патриархата;

— о ситуации с захватами храмов;

— почему вновь появились петиции об отборе лавры у УПЦ.

С 25 мая сняты все ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Лавра будет работать с соблюдением норм безопасности, предписанных Кабмином Украины. С 22 марта службы в Киево-Печерской лавре проходили без участия прихожан, в режиме онлайн-трансляции.

В начале апреля появилась информация о вспышке коронавируса в лавре, после чего она была закрыта на карантин.