Он рассказал:
— об отношении президента Украины Владимира Зеленского к Украинской православной церкви Московского патриархата;
— о ситуации с захватами храмов;
— почему вновь появились петиции об отборе лавры у УПЦ.
С 25 мая сняты все ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Лавра будет работать с соблюдением норм безопасности, предписанных Кабмином Украины. С 22 марта службы в Киево-Печерской лавре проходили без участия прихожан, в режиме онлайн-трансляции.
В начале апреля появилась информация о вспышке коронавируса в лавре, после чего она была закрыта на карантин.