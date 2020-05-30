Ранее Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить уголовное дело против представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» по статье госизмена за встречи с президентом России и депутатами Госдумы.
Кива также прокомментировал жалобу ОПЗЖ в ООН на незаконное функционирование биолабораторий США на Украине и совместное обращение бывших американских послов в поддержку украино-американского сотрудничества.
Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» обратились в ООН с жалобой на незаконную работу американских биолабораторий на территории Украины. Ранее Минздрав Украины подтвердил, что американские военные построили на территории страны восемь биологических лабораторий, которые занимаются вопросами, связанными с созданием бактериологического оружия.