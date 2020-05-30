Народный депутат Украины Илья Кива рассказал, кому выгодны уголовные дела против представителей партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Встреча с Путиным. Прокуратуру обязали открыть дело на оппозиционных депутатов Рады за госизмену © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Кива также прокомментировал жалобу ОПЗЖ в ООН на незаконное функционирование биолабораторий США на Украине и совместное обращение бывших американских послов в поддержку украино-американского сотрудничества.

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» обратились в ООН с жалобой на незаконную работу американских биолабораторий на территории Украины. Ранее Минздрав Украины подтвердил, что американские военные построили на территории страны восемь биологических лабораторий, которые занимаются вопросами, связанными с созданием бактериологического оружия.