В новом выпуске программы "Ищем смыслы" журналист Армен Гаспарян рассказал о причинах роста уголовных преступлений на Украине

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Сможет ли Украина отказаться от кредитов МВФ?

— Какие украинские товары пользуются спросом на европейском рынке?

— «Стоп реванш»: какую игру затеял Арсен Аваков?

— Президентские выборы в Белоруссии: какой рейтинг доверия среди населения к Александру Лукашенко?

В течение 3-4 лет Украина сможет полностью отказаться от кредитов МВФ. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев.

Напомним, глава министерства финансов Сергей Марченко сообщил, что до конца мая Киев надеется получить от МВФ минимум 1,75 млрд долларов. МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.