Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал о том, стоит ли беспокоиться из-за остановки транзита газа через Польшу, и о возможных новых санкциях США из-за «Северного потока — 2»

Напомним, 26 мая полностью прекратилась прокачка газа по транснациональному трубопроводу «Ямал — Европа». Это связано с окончанием срока транзитного договора «Газпрома» с Польшей, который истек 18 мая.

«Северный поток – 2»: вокруг газопровода кипят страсти, США грозят санкциями «Газпрому» © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

В то же время посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что конгресс может принять новые санкции против «Северного потока — 2». По словам дипломата, цель возможных санкций — помешать ввести трубу в строй.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, а также Украина и ряд европейских стран.