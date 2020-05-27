Напомним, 26 мая полностью прекратилась прокачка газа по транснациональному трубопроводу «Ямал — Европа». Это связано с окончанием срока транзитного договора «Газпрома» с Польшей, который истек 18 мая.
При этом загрузка «Северного потока» в мае выросла до максимума — порядка 200 миллионов кубометров в сутки.
В то же время посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что конгресс может принять новые санкции против «Северного потока — 2». По словам дипломата, цель возможных санкций — помешать ввести трубу в строй.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, а также Украина и ряд европейских стран.