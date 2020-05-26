Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— зачем проводились протестные акции «Стоп реванш»;
— почему националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко хотят отставки главы Офиса президента Андрея Ермака;
— какое политическое будущее ждет главу МВД Арсена Авакова;
— имеет ли смерть депутата Валерия Давиденко политический подтекст;
— какая политическая сила наберет наибольшее количество голосов на местных выборах.
Напомним, 24 мая в Киеве и других городах Украины прошли акции «Стоп реванш». В столице участники акции требовали отправить в отставку Ермака. Кроме того, протестующие добивались отказа от выполнения политической части Минских соглашений.
Организаторами акций стали около 20 организаций, в том числе националисты из ВО «Свобода» и «Национального корпуса».