Политолог Руслан Бортник объяснил, почему в последнее время увеличилось количество уголовных преступлений на Украине

Руслан Бортник. Биографическая справка © Руслан Бортник

— зачем проводились протестные акции «Стоп реванш»;

— почему националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко хотят отставки главы Офиса президента Андрея Ермака;

— какое политическое будущее ждет главу МВД Арсена Авакова;

— имеет ли смерть депутата Валерия Давиденко политический подтекст;

— какая политическая сила наберет наибольшее количество голосов на местных выборах.

Напомним, 24 мая в Киеве и других городах Украины прошли акции «Стоп реванш». В столице участники акции требовали отправить в отставку Ермака. Кроме того, протестующие добивались отказа от выполнения политической части Минских соглашений.

Организаторами акций стали около 20 организаций, в том числе националисты из ВО «Свобода» и «Национального корпуса».