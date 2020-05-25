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© РИА Новости, Нина Зотина
24 мая в Киеве и других городах Украины прошли акции «Стоп реванш». В столице участники акции требовали отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, протестующие добивались отказа от выполнения политической части Минских соглашений. Организаторами акций стали около 20 организаций, в том числе националисты из «Свободы» и «Национального корпуса».