— Имеет ли смерть депутата Валерия Давиденко политический подтекст?
— Зачем в стране провели акции «Стоп реванш»?
— Почему националисты и сторонники Петра Порошенко хотят отставки Андрея Ермака?
— «Стоп реванш»: какую игру затеял Арсен Аваков?
— Какова роль опубликованных аудиозаписей разговоров Порошенко и Байдена в избирательной кампании демократа?
24 мая в Киеве и других городах Украины прошли акции «Стоп реванш». В столице участники акции требовали отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака.
Кроме того, протестующие добивались отказа от выполнения политической части Минских соглашений. Организаторами акций стали около 20 организаций, в том числе националисты из «Свободы» и «Национального корпуса».