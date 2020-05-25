Народный депутат Украины 4-7-го созывов Олег Царев в скайп-интервью изданию Украина.ру ответил на ряд актуальных вопросов:

— Имеет ли смерть депутата Валерия Давиденко политический подтекст?

— Зачем в стране провели акции «Стоп реванш»?

— Почему националисты и сторонники Петра Порошенко хотят отставки Андрея Ермака?

— «Стоп реванш»: какую игру затеял Арсен Аваков?

— Какова роль опубликованных аудиозаписей разговоров Порошенко и Байдена в избирательной кампании демократа?

Олег Царев: Деркач после победы Трампа хочет сам представлять США на Украине © РИА Новости, Нина Зотина Андрея Ермака.

Кроме того, протестующие добивались отказа от выполнения политической части Минских соглашений. Организаторами акций стали около 20 организаций, в том числе националисты из «Свободы» и «Национального корпуса».